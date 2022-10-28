Galatasaraylı Emin Bayram'dan Karagümrük galibiyeti sonrası şampiyonluk sözleri!

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılarda genç stoper Emin Bayram açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 22:22 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022- 20:10