Galatasaraylı Emin Bayram'dan Karagümrük galibiyeti sonrası şampiyonluk sözleri!
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılarda genç stoper Emin Bayram açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.10.2022- 22:22 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022- 20:10
Galibiyetle ilgili konuşan Emin Bayram "Galatasaray'ın genlerinde kazanmak var. Ben de elimden geleni yaptım. Her maça 3 puan için çıkıyoruz ve sonuç aldık." dedi.
Beşiktaş derbisi ve şampiyonlukla ilgili konuşan Emin Bayram "Karagümrük 10 kişi kalmadan önce de iyiydik. Birçok pozisyona girdik. Haftaya derbi var, ona hazırlanacağız. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.