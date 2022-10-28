Galatasaray'da Juan Mata Karagümrük maçının ardından konuştu: Golü taraftarlar için attım!

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Emre Taşdemir ve Mata’nın golleriyle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Juan Mata, attığı golle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 22:43