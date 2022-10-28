Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Emre Taşdemir ve Mata’nın golleriyle 2-0 kazandı. Maçtan sonra Cimbom'da Emre Taşdemir açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile deplasmanına konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Emre Taşdemir ve Mata'nın golleriyle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'da Emre Taşdemir açıklamalarda bulundu. İşte o sözler…

"Bu duygunun tarifi yok. Hayatımda giydiğim en özel formalardan (Cumhuriyet Bayramı) bir tanesi ve gol de attım. Duygularımın arifi yok, inşallah daha sonra anlatırım. Bütün hafta galibiyete odaklandık. Okan Hoca'ya bana şans verdiği için teşekkür ederim."