Kadınlar Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı kozlarını paylaştı. Dev mücadele sarı-kırmızılıların 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
F.Bahçe'nin gollerini 25. dakikada Kennya Cordner ve 49'da Zenatha Coleman kaydetti. G.Saray'ın golleri ise 45+3'te Milica Denda, 84'te Yağmur Uraz ve 90+3. dakikada ise Ebru Topçu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 3 puanda kaldı. Galatasaray ise 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.
Ligin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konak Belediyesi'ne konuk olacak. Galatasaray ise deplasmanda 1207 Antalyaspor'la karşılaşacak.