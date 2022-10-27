Futbol Federasyonu'nun VAR toplantısını protesto eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetini geri çevirdiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Büyükekşi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i arayarak VAR toplantısına katılmasını istedi. Dursun Özbek ise "Ben, Alanyaspor maçının ardından son sözümü söyledim. Toplantıya katılmayacağım. Bu toplantıyı protesto ediyorum" ifadelerini kullandı. İddialara göre Özbek, Büyükekşi'ye bu protestoyu "10 maçtır hakkımız yeniyor. Size ziyarette bulunduk. 1-2 defa da bu konu hakkındaki şikayetimizi dile getirdik. Ancak hiçbir şey değişmedi. Alanyaspor maçının ardından söylediklerimizin arkasındayız" diyerek açıkladı. Galatasaray Başkanı Özbek'in ayrıca, "Sahadaki hakem performansları düzelmezse bunları kamuoyu ile paylaşacağımızı söylemiştik. Biz, şu an size söylediğimiz şeyi yapıyoruz. Ancak siz, bize söylediğiniz şeylerde bir gelişme kaydedemediniz" sözlerini de sarf ettiği de öne sürüldü.