Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da kaçan iki puanın Florya'da moralleri bozmasına izin verilmedi. Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren teknik heyet ve futbolcular, Karagümrük karşılaşması ile çıkışa geçmek için birbirlerini motive etti. Bu hafta izin yapmayan sarı-kırmızılı takım, salı akşamı birlikte vakit geçirdi. Daha önce Okan Buruk, futbolculara yemek vermişti. Ardından yeni transferler, takım arkadaşlarına aynı jestte bulunmuştu. Bu kez tüm takım, yanlarına eşlerini alıp birlikte moral yemeğine çıktı.

HEDEF SERİ YAPARAK DÜNYA KUPASI'NI RAHAT İZLEMEK

Ulus'taki organizasyona Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da katıldı ve futbolcu eşleri ile samimi görüntüler verdi. Sabah'ın haberine göre hakem kararları karşısında kenetlenen Galatasaray'da Karagümrük sınavı öncesi konsantrasyon üst seviyede. Sonrasında oynanacak Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını da kazanarak Dünya Kupası arasına seri yaparak girmek isteyen oyuncular, birbirlerine galibiyet sözü verdi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim de üç puan beklediği oyuncularına prim verileceği mesajını gönderdi.