Galatasaray'da Moussa Dembele bombası!

Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların U19 takımının Rukh Lviv ile oynadığı mücadelede Moussa Dembele'nin menajerleri karşılaşma için NEF Stadı'na geldi. İşte görüşme esnasında yaşananlar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 10:18