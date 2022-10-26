Galatasaray 'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu ile ilgili Portekiz 'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar'ın orta sahasında görev yapan tecrübeli oyuncuya Katar yolu gözüktü.Portekiz'in Dünya Kupası geniş kadrosunda Cimbom 'un yıldızı Sergio Oliveira'nın da olacağı iddia edildi. 30 yaşındaki oyuncu, sezon başında Portekiz devi Porto'dan transfer edilmişti. Aslan, yıldız futbolcu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.İlk milli maçına 2018 yılının Eylül ayında çıkan Sergio Oliveira, 13 kez Portekiz Milli Takımı 'nda forma giyecek... Geniş kadroda yer alması beklenen tecrübeli oyuncunun önümüzdeki ay Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gidip gidemeyeceği ise sonradan belli olacak. Böylece Oliveira'nın Cristiano Ronaldo ile birlikte Portekiz Milli Takımı'nda oynama ihtimali doğdu.Belçika, Yunanistan, Fransa ve Portekiz Ligleri'nde de forma giyen Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı. Toplamda 750 dakika süre alırken 1 gol ve 3 asiste imza attı.

Galatasaray'dan Uruguaylı yıldız oyuncular Muslera ve Torreira, Danimarkalı Victor Nelsson ve İsviçreli Haris Seferovic gibi isimlerin Dünya Kupası'nda boy göstermesi bekleniyor.