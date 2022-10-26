Yaz transfer döneminin şampiyonu Galatasaray, 13 futbolcuyu kadrosuna katarken, bazı futbolcularla da yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılıların Ligue 1 ekibi Nantes'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Mostafa Mohamed konusunda sıcak gelişme yaşandı. Fransız temsilcisi Mısırlı golcünün bonservisini almak için harekete geçti. İşte Cimbom'un kasasına girecek rakam... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları golcü oyuncu Mostafa Mohamed ile ilgili kararını verdi.

24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti.

TRANSFER HER AN BİTEBİLİR

Sezon sonunu beklemeden devre arasında girişim yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir.

GALATASARAY, MOSTAFA MOHAMED'DEN NE KADAR KAZANACAK?

Öte yandan, Galatasaray bu durumda Mostafa Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro kazanacak.

Bilindiği üzere, sarı-kırmızılı takımın Kamu Aydınlatma Plartformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti.

Galatasaray, 24 yaşındaki golcü oyuncuyu Mısır Ligi takımlarından Zamalek'ten 4 milyon Dolar karşılığında satın almıştı. Aslan ile 58 maça çıkan Mohamed, 17 gol ve 5 asist kaydetti.