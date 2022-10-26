Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına muhteşem başlamış ve 22. dakikada 2-0 öne geçmişti. Sarı-kırmızılıların önde pres yapması ve kaliteli ayakları, maçın farka gideceği yorumlarını yaptırdı. Fakat 31. dakikada Sacha Boey direkt kırmızı kart görünce tüm planlar alt üst oldu... Bu dakikadan sonra taşlar yerinden oynarken Kerem Aktürkoğlu ilk yarıyı sağ bekte bitirdi.

İkinci yarıda Mertens'in yerine Dubois oyuna girdi, 10 kişi kalan Galatasaray son dakika gol yiyince skor 2-2'ye geldi. Üstüne üstlük Abdülkerim Bardakçı 90+4'te kırmızı kart görerek Karagümrük maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Son iki Süper Lig maçında şans bulan Kazımcan Karataş da 58. dakikada sakatlanıp çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Karagümrük maçı için yeni formüller üzerinde durmaya başladı.

Alanyaspor maçında bu sezon 3. kez sarı kart gören Fernando Muslera, kart ceza sınırına geldi. Tecrübeli isim bir kart daha görmesi halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek. Muslera'yı Beşiktaş derbisinde mutlaka kullanmak isteyen Okan Buruk, hem tecrübeli eldiveni riske etmemek hem de yerli kontenjanında kaleci Okan Kocuk'u kullanmak istemesi nedeniyle Karagümrük maçında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek.

Takvim'in haberine göre cezalı Sacha Boey'un yerine Dubois formayı kapacak. Stoperde ise Nelsson'un partneri Emin Bayram olacak. Sol bekte Kazımcan'ın yetişmemesi durumunda Berkan Kutlu'nun oynaması bekleniyor. Oldukça formsuz gözüken Van Aanholt ise düşünülmüyor.

ORTA İKİLİ BOZULMAYACAK: OLİVEİRA VE TORREİRA

Sağ kanatta uçan Rashica, bu kez sol kanata geçebilir. Zira üç yerli ismi arkada kullanacak Okan Buruk, sağ kanatta Yusuf Demir'e yer açmış olacak. Mertens ve Icardi hücumda kalmaya devam edecek.