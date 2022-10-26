Galatasaray'da yerli futbolcu sıkıntısı! Okan Buruk...
Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Scha Boey ve Abdülkerim'in kırmızı kart görmesinin ardından gözler Karagümrük maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Kazımcan'ın da sakatlanması işleri oldukça zorlaştırdı. İşte Okan Buruk'un tercihleri...(GS SPOR HABERLERİ)
Süper Lig'de cuma günü Karagümrük'le deplasmanda oynayacak olan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, kadro yapmakta güçlük çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre 11'in değişilmez isimleri Boey ve Abdülkerim'in kart cezalısı olduğu maçta Kazımcan da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Boey'in yerine Dubois, Kazımcan'ın yerine Van Aanholt'un forma giymesi beklenirken Abdülkerim'in yerine ise Emin Bayram oynayacak.