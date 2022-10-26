Galatasaray'da yerli futbolcu sıkıntısı! Okan Buruk...

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Scha Boey ve Abdülkerim'in kırmızı kart görmesinin ardından gözler Karagümrük maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Kazımcan'ın da sakatlanması işleri oldukça zorlaştırdı. İşte Okan Buruk'un tercihleri...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 09:11