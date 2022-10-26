GALATASARAY HABERLERİ: O hata sonu oldu! Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na kesik

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi flaş bir karar aldı ve Kerem Aktürkoğlu'nu kesmeye karar verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray , Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Alanyaspor maçında ilk yarıda Mertens ve Icardi'nin golleriyle öne geçmiş ancak skoru koruyamayarak son dakikada yediği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılmıştı. Aslan'ın patronu Karagümrük maçı öncesinde yıldız futbolcu için flaş bir karar aldı işte detaylar...

ALANYA MAÇINDAKİ PERFORMANS KIZDIRDI

Galatasaray'da transfer edilen birçok isme rağmen istenilen performansın tam anlamıyla yakalanamaması sıkıntı yarattı. Son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı alınan 2-2'lik beraberlikte bazı futbolcuların gösterdiği performans Okan Buruk'u çok kızdırdı.

KEREM KIZAĞA ÇEKİLİYOR

Fanatik'in haberine göre; Alanya maçındaki korner pozisyonunda çalım atmak isterken topu kaptıran ve dönüşte beraberlik golüne sebep olan Kerem'e çok sinirlenen Okan hoca, genç yeteneği Karagümrük karşısında kızağa çekmeye hazırlanıyor.

BURUK'U ÇİLEDEN ÇIKARTAN HATA

Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve bir süredir yeni sözleşme talebiyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu, bu kez hocası Okan Buruk'u çileden çıkardı. Alanyaspor maçının son dakikalarında kazanılan korner atışında pas vermek yerine rakibini çalımlamaya kalkınca topu kaptıran Kerem'in pozisyonu, Galatasaray'ın kalesindeki beraberlik golüyle sonuçlanınca, Okan hoca kulübede çılgına dönmüştü. Maçtan sonraki basın toplantısında da tepkisini açıkça dile getiren ve "Ne yazık ki zeki değiliz" diyen Buruk, Kerem'i cuma günkü Karagümrük karşılaşmasında kulübeye çekmeyi planlıyor.

CEZANIN BİTMESİNİ BEKLİYOR

Okan hocanın son idmanda da Kerem'le bir görüşme yaparak, daha konsantre ve daha dikkatli olmasını istediği öğrenildi. Genç oyuncunun kaptırdığı top nedeniyle üzgün olduğunu hocasına ilettiği de gelen haberler arasında. Sol kanatta Rashica ile yola devam etmek isteyen Okan Buruk'un, Abdülkerim ile Kazımcan takıma döndükten sonra tercihini bu yönde güncelleyeceği ifade ediliyor.