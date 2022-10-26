Galatasaray 1-3 Ruh Lviv (MAÇ SONUCU - ÖZET) Genç Aslan'lar evinde kaybetti!
UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Nef Stadyumu'nda Ruh Lviv'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-1 kaybetti.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 18:17
Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk ayak maçında Ruh Lviv'e 3-1 mağlup oldu.
Nef Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılı ekibin tek golünü 35. dakikada Hamza Akman kaydetti.
Rövanş müsabakası, 2 Kasım Çarşamba günü Polonya'daki Stalowa Wola'da oynanacak.
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