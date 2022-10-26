Bu sezon 'şampiyonluk' parolasıyla yola çıkan ve kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle donatan Galatasaray, duraklama dönemine girdi. Süper Lig'in ilk 7 haftasında 16 puan toplayan, zirve ortağı olan sarı-kırmızılı takım, 3 haftadır galibiyete hasret kaldı. Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan, Kayserispor'a 2-1 yenilen Aslan, son olarak sahasında Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta hakem Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararları sonrasında 2-2'ye razı oldu. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım şimdi çıkış yolu arıyor. Sarı-kırmızılı takım, üst üste 3 hafta boyunca birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak.



"MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cuma akşamı Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Aslan, iç sahada Beşiktaş, dış sahada ise Başakşehir'le oynayacak. Fotomaç'ın haberine göre; zorlu karşılaşmalar öncesinde oyuncularının hakem tartışmalarına takılıp kalmasını istemeyen teknik direktör Okan Buruk dünkü çalışma öncesinde takıma yönelik bir konuşma yaptı.



Bu sezon ciddi şekilde sahada haklarının yenildiğini ifade eden genç teknik adam, "Ancak biz Galatasaraylıyız ve sonuna kadar mücadeleyi bırakmayız. Gerekirse hakemleri de yeneceğiz ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu. Bu konuşma alkışlarla karşılık bulurken oyuncular da Karagümrük karşısında galibiyet sözü verdi.



FAUL YOK KART ÇOK

Galatasaray camiası hakemleri tartışmaya devam ederken ortaya çıkan istatistikler de sarı-kırmızılı takımı destekler nitelikte... Sarı-kırmızılı ekip bu sezon en az faul yapan 4. takım olmasına rağmen en çok sarı kart yiyen dördüncü ve en çok kırmızı kart gören takım oldu. Ayrıca Galatasaray aleyhine en çok penaltı verilen takım konumunda... Avrupa'nın 5 büyük Ligi ve Süper Lig'de VAR'a çağrılmayan tek takım yine Galatasaray... Ortaya çıkan bu durumun ardından sarı-kırmızılı yönetim ve taraftarların TFF ile MHK'ya yönelik eleştirileri tavan yaptı.