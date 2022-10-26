GS U19 CANLI İZLE | Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'ın U19 ekibi, evinde Ukrayna takımı Rukh Lviv'i konuk edecek. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Gençlik Ligi 2. haftasında heyecan sürüyor. Galatasaray U19 ekibi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rukh Lviv ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

GALATASARAY U19 - RUKH LVİV U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı 26 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynanacak. Karşılaşma GS TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Rukh Lviv son 18 deplasman maçında hiç kaybetmedi. Ukraynalı takım son 22 maçta mağlubiyet görmezken temsilcimiz Galatasaray ise son 5 maçta yenilmedi.

GALATASARAY U19 MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesi henüz ilk 11'de kimlerin oynayacağı netleşmezken, sarı kırmızılı ekibin kafilesinde yer alan isimler şu şekilde;

Jankat Yılmaz, Yılmaz Aktaş, Atakan Ordu, Altay Recep Çobaner, Ali Yeşilyurt, Arda Deniz Yavaş, Berat Efe Pehlivan, Umut Erdem, Berkan Aksoy, Ali Turap Bülbül, Koraycan Akbaş, Hamza Efe Akman, Cemal Kaya, Pape Youssou Niang, Kerem Şenyüz, Eren Büyükkaya, Emirhan Kayar, Yusuf Deniz Şaş, Caner Doğan, Yusuf Emre Narin, Beknaz Almazbekov, Caner Türksoy, Yasin Çekirge, Ali Yiğit Karaca, İnanç Gürbüz, Zeki Saki, Baran Demiroğlu.