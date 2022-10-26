Yaz transfer döneminde; Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Juan Mata, Dries Mertens, Haris Seferovic, Mauro Icardi, Yusuf Demir gibi önemli isimleri kadrosuna dahil eden Galatasaray, lige istediği gibi başlayamadı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Cicaldau, Taylan, Berkan ve Morutan gibi isimlerle mücadele ederken 10 haftada 17 puan toplamıştı. Bu sezonki Galatasaray takımının ise 10 haftada 18 puan bulunuyor. (GS spor haberi)

Galatasaray, bu sezon ilk 10 maçta ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Takvim'in haberine göre; dünya yıldızlarını kadrosuna katan Aslan'dan beklenti daha iyi futbol ve dahi iyi sonuçlardı ancak beklenen gerçekleşmedi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray son olarak Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalırken son 3 lig maçından galibiyet çıkartamadı. 10 maçta 5 galibiyet alan Cimbom, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı. 18 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor...

Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Juan Mata, Dries Mertens, Haris Seferovic, Mauro Icardi, Yusuf Demir gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, geçen sezona göre sadece 1 puan fazla topladı. Geçen sezon Cicaldau, Taylan, Berkan ve Morutan gibi isimlerle mücadele eden Cimbom, ilk 10 haftada ise 17 puan topladı...

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 12 gol buldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 10 maçta 29 gol üretti. Aslan hücumdaki yıldızlarına rağmen üretken olamadı.