Galatasaray'da Gomis gelişmesi! Dev transfer piyangosu...
Galatasaray'da son oynanan Alanyaspor maçının yanı sıra devre arasında planlanan takviyelerde şimdiden gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken Gomis içinde sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan kulübü Al Taawon Galatasaray'a teklifte bulundu. İşte son detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 26.10.2022- 13:26
Bafetimbi Gomis'in, sözleşmesisezon sonunda biteceği için bu cazip teklife sıcak baktığı öğrenildi. Gomis'int ransferi ile ilgili olarak son sözü ise Okan Buruk söyleyecek.
Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknikadamın, Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu ifade ediliyor. Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına
izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak.
BURUK İÇİN ZOR KARAR
Eğer ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor transferi yapılması söz konusu olursa Okan Buruk'un Gomis'in
ayrılışına onay verebileceği ifade ediliyor. Gomis, bu sezon Galatasaray forması 10 maça çıktı. Fransız santrfor
bu maçlarda 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Fransız yıldız 1'de asist yaptı.