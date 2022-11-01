Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'dan Cengiz Ünder bombası!
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündeme kariyerine Marsilya'da devam eden Cengiz Ünder geldi. Milli futbolcunun menajeri de bu ilgiyi doğruladı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmişti.
Cimbom, Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi yıldızları transfer etmişti.