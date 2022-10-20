Galatasaray'dan CAS'A Belhanda başvurusu!

Galatasaray'ı daha önce FIFA'ya şikayet eden Belhanda konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcuyu kısmen haklı bulan FIFA'nın bu kararı sonrası sarı-kırmızılılar konuyu CAS'a taşıma kararı aldı. İşte son gelişmeler...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2022- 11:49