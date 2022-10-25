Türk medyasının duayen isimlerinden Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gelen üzücü haber sonrası Türk futbolunun 4 büyük kulübü sosyal medyada usta isim için anlamlı paylaşımlarda bulundu.
İŞTE 4 BÜYÜKLERİN PAYLAŞIMLARI:
Radyo ve televizyonların efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2022
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/LhS3Siz8s1
Halit Kıvanç'ı kaybettik— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 25, 2022
Kulübümüzün 570 sicil numaralı YDK üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Camiamızın kıymetli isimlerinden Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, kederli yakınları ve camiamıza baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/Vxp1y3gdZW
Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 25, 2022
Rekabetin zerafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/y3lSSfkmrs
Türk spor yayıncılığının kıymetli ismi Halit Kıvanç'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Büyük Usta Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/67sAaAzRuv— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 25, 2022
HALİT KIVANÇ
1925 doğumlu Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.
1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in adamı oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.
Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.
Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü.