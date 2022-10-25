Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası şaşkınlığını gizleyemedi! "Neden hep bize karşı?"

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşırken, mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Maçtan daha çok hakem Ali Palabıyık'ın kararları öne çıktı ve sarı-kırmızılı cephede tepki çekti. Cimbom'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mauro Icardi de, şaşkınlığını gizleyemedi ve "Hakemler neden hep bize karşı?" dedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray-Alanyaspor maçı, gerek hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar ve gerekse karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yapığı sert açıklamalarla bir anda ülke gündeminin 1 numaralı maddesi oldu.

Hemen herkes gibi biz de Galatasaray cephesinde yaşananları merak ediyorduk. Zira Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü 31. dakikaya dek rakibine ezici bir üstünlük sağlayan sarı kırmızılı takım, sanki bir sihirli değnek değmiş gibi, o andan sonra kontrolü tamamen kaybetmişti.

BOEY'E GÖSTERİLEN KIRMIZI KART TAKIMDA PSiKOLOJİK YIKIMA YOL AÇTI

Hürriyet'in haberine göre; maçın henüz 31. dakikasında Alanyasporlu Daniel Candeias'ı orta alanda çekip düşüren Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu tüm Galatasaraylı futbolcular bizzat tanık olmuştu. O anlarda hepsinin görüşü aynıydı: Alanyasporlu futbolcunun bariz gol şansı yoktu ve top kaleci Muslera'ya gidiyordu, dolayısıyla sarı kart çıkması gerekirdi.

İŞİMİZ ZORLAŞACAK

İşte bu düşünce odadaki havayı olumsuz biçimde etkiledi. Hakem Ali Palabıyık'ın art niyetli olduğuna inanan sarı kırmızılılar, 2-0 önde olmalarına karşın ikinci devrede kendilerini daha zorlu bir maç beklediğini düşünüyordu. Başta kaptan Fernando Muslera ve takımın tecrübeli isimlerinden Dries Mertens olmak üzere tüm futbolcular, "Biz ne yaparsak yapalım, bu maçı kazandırmayacaklar" diyordu.

Sonuçta sarı kırmızılı futbolcular ikinci yarıya psikolojik açıdan sıkıntılı bir şekilde çıktı, bu da doğal olarak oyunlarını olumsuz etkiledi.

HAKEM, İLK YARIYI BİTİRİŞ ŞEKLİYLE ART NİYETLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ

İlk 45 dakikanın bitiş düdüğü çalındığında Galatasaraylı futbolcuların ve teknik direktör Okan Buruk'un en çok takıldığı konu, hakem Ali Palabıyık'ın devreyi bitiriş şekli ve zamanlaması idi.

Kazımcan Karataş'ın kaptığı topla hızlı hücuma çıkan sarı kırmızılılar, o ana kadar ilk kez Alanyaspor'u defansta az adamla yakalamışlardı. 2'ye 1 durumdaydılar. Yani 'umut veren atak' durumu söz konusu idi. Ne var ki Palabıyık'ın ilk yarıyı bitiren düdüğü Galatasaraylı futbolcuların üçüncü golü atma şansını ortadan kaldırdı.

UZATMA SÜRESİ BİTMEMİŞTİ

Okan Buruk ve oyuncuları, Ali Palabıyık'ın 'art niyetli' olduğunun bu pozisyonda netleştiği görüşündeydi. Mauro İcardi ve Dries Mertens, "Uzatma süresi tamamlanmamışken bu karar niye?" sözleriyle tepkilerini dile getirirken, Okan Buruk da maç sonrası yaptığı açıklamada bu konuya özellikle değinip şunları söyledi:

ALANYASPOR'U BEKLEDİ

"İlk yarıyı bitirme şekli bile hakemin niyetini ortaya koyuyor. Alanyaspor hücumu bitirene kadar bekledi, biz tam hızlı hücuma çıktık, maçı bitirdi. Burada hakemin niyetini görüyoruz."

ICARDI ŞAŞTI KALDI: HAKEMLER NEDEN HEP BİZE KARŞI?

Alanyaspor maçından sonra Galatasaray soyunma odasında Ali Palabıyık'a gerçekten çok büyük öfke vardı. En sinirli olanlar da kaptan Fernando Muslera ile Victor Nelsson'du.

"İyi oynuyoruz ama bir şekilde önümüze engel koyuyorlar. Sacha Boey'in pozisyonunun kırmızı kartla alakası yok. Biz tam gole giderken ilk devre bitirildi. Mertens'e ceza sahasında Fer'in müdahalesi net penaltıydı, vermedi. Burada kasıt var" sözleriyle isyan eden Muslera ve Nelsson'a diğer futbolcular da katıldı.

KIRMIZI KARTTAN SONRA KONTROLÜ YİTİRDİK

90 dakika sonrası Galatasaray soyunma odasındaki havanın nasıl olduğunu Mauro İcardi de yayıncı kuruluş mikrofonlarına şöyle ifade etti:

"Kırmızı kartın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı Geçen hafta da böyle şeylerle karşılaştık. Hakemler neden sürekli bize karşı hata yapıyor? Anlamıyoruz bunu."

HATALI KARARLAR YÜZÜNDEN ŞİMDİDEN 6 PUAN KAYBEDİLDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetiminin gündeminde sadece Alanya maçının hakemi Ali Palabıyık yoktu. Özbek ve kurmayları Palabıyık'ın yanı sıra, bu sezon ligde oynanan diğer 9 maçın hakemlerinin yaptığı hataları konuşuyordu. 4 maçta hakem hatalarıyla 6 puan kaybettiklerini düşünen sarı kırmızılılar, canlarını yakan bu hataları şöyle sıraladı:

4 PENALTI VERİLMEDİ, 1 KIRMIZI KART YANLIŞTI

1- İstanbul'da 1-0 kaybedilen Giresun maçında Traore'nin Emre Akbaba'nın bileğine bastığı pozisyon mutlak penaltıydı, es geçildi.

2- Deplasmanda 2-2 sonuçlanan Trabzon karşılaşmasında Torreira'nın şutunda top ceza alanındaki Larsen'in eline çarptı.

3- 2-1 mağlup olunan Kayserispor karşılaşmasının henüz 28. saniyesinde Mauro İcardi'nin şutunda top ceza alanındaki Majid Hosseini'nin eline çarparak yön değiştirdi.

4- Alanya maçında takım 2-0 önde iken Sacha Boey'e gösterilen haksız kırmızı kart tüm oyun düzenini bozdu. Ayrıca Fer'in Mertens'e yaptığı harekete de penaltı verilmeliydi.