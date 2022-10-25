Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımın maçlarında üst üste yapılan hakem hataları yönetimi ve taraftarları çıldırtmış durumda. Son olarak Galatasaray-Alanyaspor maçındaki hakem Ali Palabıyık'ın kararları tartışma konusu oldu. İşte Galatasaray camiasının tepkileri...

Cimbom'da şampiyonluk için kurulan kadro 2 haftalık sıkıntılı periyot sonrasında Alanyaspor mücadelesine şiir gibi bir oyunla başlamıştı. Ancak hakem Ali Palabıyık'ın Sacha Boey'i atmasıyla birlikte işler tersine döndü. Otoritelerin tamamı bu pozisyonda hakemin yanlış karar verdiğini belirtti. Bir kısmı pozisyonun en fazla sarı kart olabileceğini söyledi. Bir bölümü ise Boey'in faul bile yapmadığını kaydetti. Sezon başından bu yana hakem kararlarından canının yandığını düşünen Galatasaray camiası da adeta köpürdü.

"BİZİ İSTEMİYORLAR"

Fotomaç'ın haberine göre başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur en üst perdeden konuştular. Özbek "Bu kadar hakem arasında Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız. Görevini tam yapamadı. Biraz daha kırmızı verip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmeliydi" dedi. Timur da "TFF, Galatasaray düşmanlığıyla bilinen Ali Palabıyık'ı göndererek niyetini belli etti. Bu iş kokuşmuştur, çürümüştür" ifadelerini kullandı. Taraftarlar da büyük yatırım yaparak dünya yıldızlarını getiren G.Saray'ın yarışta istenmediğini söylediler.

İMPARATOR PALABIYIK'I ÖZETLEMİŞTİ

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim geçtiğimiz sezon direkt isim vererek Ali Palabıyık yüzünden şampiyonluğu kaçırdıklarını belirtilmişti. Usta çalıştırıcı "Ali Palabıyık yüzünden şampiyonluğu kaçırmış olabiliriz. Karagümrük maçında verdiği penaltı. Çıkardığı kırmızıyı geri alması. G.Birliği maçında arkadan gelen topta VAR'dan müdahale ederek bizim oyuncumuzun eliyle oynadığını söylemesi... Zaten 1-2 golle şampiyonluğu verdik. Palabıyık olmasa puan farkıyla şampiyon olurduk" demişti.

Sacha Boey, Candeias'ı formasından hafif çekti. Candeias ellerini açarak hakeme döndü. Ali Palabıyık, Boey'e direkt kırmızı çıkardı.

Birçok hakem yorumcusu pozisyonda faulün bile tartışmalı olduğunu belirtti.

Mertens'in vuruşunda top kaleye girerken çizgide yatan Icardi'ye çarpınca ' ofsayt' gerekçesiyle gol iptal edildi.

VAR, Icardi'nin bu pozisyonda ofsayt olduğunu belirledi.