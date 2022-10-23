Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçta hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar eleştiri konusu olurken konuyla ilgili olarak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. Timur, "Bunu planlı, kasten, bilinçli şekilde bu hale getirdiler. Böyle bir atama... Galatasaray düşmanlığı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçta hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar eleştiri konusu olurken konuyla ilgili olarak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

İşte Erden Timur'un öne çıkan sözleri...

"Konuşulacak hiçbir tarafı olmayan bir maç. Bunu bilerek, planlı, kasıtlı şekilde bu hale getirdiler! Geçmişte bu yapıların bu kliklerin Galatasaray'ın lehine hareket ettiğini de söyledik. Adalet istediğimizi söyledik. Kendimize değil, herkese!

Bir hakem düşünün, operasyon için gönderilmiş. 30. dakikada bir karar veriyor ve kırmızı kart. 7 tane hakeme sorduk, 6'sı kırmızı kartla alakası yok dedi, bir tanesi sarı verse daha ideal olurdu dedi.

"BU İŞ KOKMUŞTUR!"

Adalet arayışının sonunda anladığımız, TFF adaleti istemiyor. Ben adalet istiyorum diyene, adaleti sağlaması gereken erk, adaletsizlikle, manipülasyonla, operasyonla ceza veriyorsa, bu kabul edilemez. Bu iş kokmuştur, bu iş çürümüştür. Kokusu her tarafa yayılmıştır.

Biz bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama bu karşısı için savaşsa, tamam. Biz, tırnak mesafe geri adım atmayız. Adalet arayanlar, idealist insanlar, hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Gerekirse onları da açıklarız. Bu kadar bariz bir adalet isteği, böyle cevaplandırılıyorsa külliyen haklılığımızı ortaya çıkarıyor.

"KİM İNANIR!"

VAR'ın çektiği çizgileri gördük. Medyayı çağırdılar. VAR çizgileri nasıl insan işiymiş hepimiz gördük. Bu çizginin iyi niyetli olduğuna inanmamızı istiyorlar. Sen öte tarafta boğazını kesmiş vurmuş öldürmüşsün. Burada masumiyete inan diyorlar. Kim inanır ya!

Sayın Erol Bilecik'in, koca Galatasaray camiasına 'Cincon' demiş bir insanın hiçbir yorumu bizi bağlamaz. Dikkate almayız. Fenerbahçe camiasının bu açıklamaya karşı bir şey yapmaması da üzüntü verici.

Bu kötü niyetli yapılar, kökü olan yapılar. Köklerini kazıyana kadar mücadele gerekecek. Burada herkesin bir arada olması gerekir. Halkın gücünden daha büyük bir güç yok. İyilik, her zaman galip gelir.

Madem savaş diyorlar, hoş gelmiş sefa gelmiş. Biz her şeyi göze aldık. Lig bu şekilde gidecekse bitmeyecek, biz bitirtmeyiz!"