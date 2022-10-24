Galatasaray'da yeni yardımcı antrenör Moritz Volz takıma katıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar yaptığı antrenmanla çalışmalarına başlarken, yeni yardımcı antrenör Moritz Volz da çalışmalarda yer aldı ve takıma katıldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.10.2022- 15:44