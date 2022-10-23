Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Mauro Icardi karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Arjantinli yıldızın sözleri…

"Ben hakem hatası olarak değerlendiriyorum, 30. dakikada yaşadığımız bu olayın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı. Hakemler neden sürekli bize karşı hata yapıyorlar, biz bunu anlamıyoruz. Antrenmanlarda elimden geleni yapıyorum. İyi bir takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."