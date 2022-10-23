Galatasaray'da Nelsson gelişmesi! Transfer...
Galatasaray'da özellikle Marcao'nun ayrılığının ardından savunmanın omurgası olan Victor Nelsson'a Avrupa'dan birçok teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar belirledikleri 20 milyon Euro bonservis bedelini veren takım olursa Danimarkalı savunma oyuncusuyla yollarını ayıracak. İşte son detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2022- 10:14
Fotomaç'ın haberine göre 24 yaşındaki oyuncu için Aslan 20 milyon euro istiyor.
Elde Abdülkerim Bardakcı, Emin Bayram ve Mathias Ross var. Nelsson giderse uygun bedelle bir isim alınacak.