Galatasaray'da Nelsson gelişmesi! Transfer...

Galatasaray'da özellikle Marcao'nun ayrılığının ardından savunmanın omurgası olan Victor Nelsson'a Avrupa'dan birçok teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar belirledikleri 20 milyon Euro bonservis bedelini veren takım olursa Danimarkalı savunma oyuncusuyla yollarını ayıracak. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2022- 10:14