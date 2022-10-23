Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 31. dakikasında sarı-kırmızılı takımın Fransız oyuncusu Sacha Boey kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...

Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.



Maçın 31. dakikasında Sacha Boey'in savunma arkasına tılan topa Daniel Candeias'ı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Galatasaray cephesi, hakem Ali Palabıkyk'ın bu kartına itiraz etti ama sonuç değişmedi. Kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart kararına gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü.



Galatasaray'dan yapılan paylaşımda "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri kullanıldı.

İşte o pozisyon...

NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.