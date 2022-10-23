Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından sarı-kırmızılı formayla 1 gol kaydeden Dries Mertens karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Belçikalı yıldızın sözleri…

"Yazık oldu. İlk yarıda bir kırmızı kart görüyoruz, bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti. Tamam, bir hata yapabilirsiniz ama bu maçı çok etkiliyor. Umuyorum ki goller devam eder. Ancak daha önemlisi, 3 puan kazanmanız."