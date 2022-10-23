Süper Lig'de 2 maçtır kazanamayan Galatasaray bugün, Nef Stadı'nda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların hedefi, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisinin kıvılcımını yakmak olacak. Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Okan Buruk öğrencileriyle bir konuşma yaparak tam konsantrasyon istedi. Başarılı çalıştırıcı "Bu maçla beraber çıkışa geçmemiz gerekiyor. Dünya Kupası arasına kadar maksimum puan almalıyız" dedi.



KUPADA MORAL BULMUŞTU

Galatasaray, ligdeki kötü gidişatına kupada son vermişti. Evinde Kastamonuspor'u 7-0 yenerek morallenmişti. Okan Buruk bu karşılaşmada orta saha kurgusunu değiştirecek. Kastamonu maçının iyilerinden Berkan Kutlu 11'e yerleşecek. Lucas Torriera ve Sergio Oliveira da 11'de başlayacak. Genç çalıştırıcı hücum hattını da yenileyecek. Kanatlarda Milot Rashica ile Kerem Aktüroğlu yer alacak. Buruk, en uçta Mauro İcardi'ye son bir şans tanıyacak.



GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Icardi



Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Rassoul, Efecan, Fer, Efkan, Yusuf, Lusamba, Candeias, Hassan



13. RANDEVU

İki takım daha önce 12 defa karşı karşıya geldi. Galatasaray 7 defa kazandı. Alanyaspor ise 3 kez rakibini mağlup etti. Aslan 25 gol attı. Turuncu-yeşilliler ağları 14 defa sarstı.



İKİ İSİM SINIRDA

Aslan'da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve Karagümrük maçında forma giyemeyecekler. Okan Buruk ikisini uyardı.