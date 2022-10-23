Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi. Önceki gün Gomis, Muslera ve Mertens’in tüm takıma yemek ısmarladığı ortaya çıktı. Dünkü idman öncesi de futbolcuların kendi arasında toplantı yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ligde bugün Alanyaspor önünde kritik bir sınav verecek olan Galatasaray tek yürek tek bilek oldu. Geçtiğimiz hafta Kayserispor önünde aldığı yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Sarı-Kırmızılılar ardından Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek moral bulmuştu.

BURUK'UN BİLGİSİ DAHİLİNDE



Takvim'in haberine göre, Alanya maçı öncesi takımın tecrübeli isimlerinin dümene geçtiği ve Florya'da büyük bir kenetlenme yaşandığı belirlendi. Alınan bilgilere göre; tüm takım önceki gün Bafetimbi Gomis, Fernando Muslera ve Dries Mertens'in organize ettiği yemekte bir araya geldi. Dün ise yapılan son idmandan sonra futbolcuların kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde gerçekleşen bu toplantıda Kayseri maçında yapılan hataların ve Alanya sınavının konuşulduğu belirlendi. Futbolcuların ayrıca galibiyet yemini ettiği de gelen bilgiler arasında. Bu akşamki maç Okan Buruk açısından da büyük önem taşıyor.

BÜYÜK BİR DESTEK VERİLECEK



Kayseri yenilgisi sonrası özellikle sosyal medyada fazlasıyla tartışılan tecrübeli hoca üzerinde büyük bir baskı hissediyor. Bu akşam Alanyaspor maçında Nef Stadı'nın tamamen dolması bekleniyor. Tribünlerin futbolculara ve Okan Buruk'a çok büyük destek vereceği de belirtiliyor.