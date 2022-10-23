Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçta hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar eleştiri konusu olurken konuyla ilgili olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Değerli TFF, değerli MHK, değerli hakemler; Galatasaray'ın önünü böyle iki kırmızı kartla falan kesemezsiniz. Ali Palabıyık, görevini tam yapamadı." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçta hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar eleştiri konusu olurken konuyla ilgili olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in öne çıkan sözleri…

"Değerli TFF, değerli MHK, değerli hakemler; Galatasaray'ın önünü böyle iki kırmızı kartla falan kesemezsiniz. Ali Palabıyık, görevini tam yapamadı. Biraz daha kırmızı kart gösterip, Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi lazımdı. Bir hakem sahneye çıkıyor; Ali Palabıyık. Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda teferruata girmeye gerek yok. Açıp bakın, herkes görür.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Sayın Büyükekşi, önümüzde daha uzun bir maraton var. Lütfen sözlerinizin arkasında durun ve bunların temizlenmesi için elinizden geleni yapın. Artık bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye köy yok. Bu maçı seyrettiğinizde neler hissettiniz? VAR, niye var? Kırmızı kartın doğru olup olmadığını anlamak için VAR'a gidemez miydi? VAR, ne zaman devreye girecek?

Ligin 3'te 1'ini oynadık. Daha 2'si duruyor. Bir takımın hakkını yemek, sizi rahatsız etmiyor mu Allah aşkına? TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık, pozisyonları tek tek anlattık. Siz ne diyorsunuz dedik. Her pozisyonda bize hak verdi. 'Peki, Sayın Başkan. Bunlar haklıysa 10 maçtır Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım' dedim.

Kendisi de bunla mücadele ettiğini, bu manadaki işlerin önünü kestiğini, bir kısmının içeride olduğunu kendisi söyledi. Sayın Büyükekşi'ye bunları hatırlıyorum. Lütfen sözlerinizin arkasında durur. Türk futbolunu çıkmaza götüren bu klikleri temizleyin.

"ALİ PALABIYIK NASIL UYUYACAKSIN?"

Ben, MHK'nın veya TFF'nin başkanı olsam uyuyamam. Bir takımın kaderiyle göz göre göre oynamak kabul edilebilir bir şey değil. Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK? VAR'da sahayı izleyenler, vicdanınız hiç mi sızlamadı? Ey Ali Palabıyık, sen bu gece nasıl uyuyacaksın! Galatasaray, her zaman bu mücadelelerin içinden başarıyla çıkmıştır. Ben, buradan TFF yetkililerine tekrar seslenmek istiyorum: Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız, bir seferde yapın. Ama şunu bilin ki, Galatasaray'ı kimse yenemez.

"ALİ PALABIYIK'LAR BİTER Mİ?"

Ali Palabıyık'a düdük astırmak gibi iddiamız yok. Düdük asılsa ne olacak? Ali Palabıyık'lar biter mi? İşin bütünü itibariyle sayın Büyükekşi'ye söylemlerini hatırlatıyorum ve sesleniyorum. Perdenin gerisinde durarak, yapılanları seyretmeyin. Çıkın açıklama yapın. Biz susmayacağız. Bizim susmama sebebimiz, kendimiz için değil. Türk futbol camiası, büyük bir camia. Burada herkesin çabası var, herkes bir şeyler yapmak istiyor. Dolayısıyla böyle basit yapıların bu işin içinde olmaması lazım.

Sizden açıklama bekliyorum TFF yetkilileri. Çıkın, başkan burada yanlış konuştu deyin. Olaylara seyirci kalmayın, rica ediyorum. Söyleyeceğiniz kelime varsa çıkın. Bu oyunları daha önce defalarca kez seyrettik. Katlet adamı öldür, arkadan seyret. VAR'ın nesini anlatacaksın? Salı günü bizi çağırıyorlar. Salı günü gelmiyorum. Sizin VAR'ınıza inanmıyorum. VAR ancak Galatasaray'ın golünü iptal etmek için var."