Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan başlayacak Galatasaray, 19 Ekim Çarşamba günü Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 19 Ekim Çarşamba günü sahasında GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.