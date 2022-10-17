Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 19 Ekim Çarşamba günü sahasında GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
📸 Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda GMG Kastamonuspor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığımız antrenmanla başladık. #GSvKSK pic.twitter.com/X72DQohPLs— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 17, 2022