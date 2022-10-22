Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olup hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak iddialı bir takım kurmuştu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, devre arasında da takımın omurgasının bozulmasını istemiyor. Deneyimli çalıştırıcı ocak ayı transfer dönemi için listesini iletirken, ilk etapta sol bek bölgesine adım atılmasını istiyor. Patrick Van Aanholt'un ipini çeken Aslan'ın, yerine düşündüğü isim ise Victor Kristiansen olduğu ortaya çıktı. İşte transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, devre arası için çalışmalarını ince eleyip sık dokuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılıların, 5 maçlık yenilmezlik serisi Kayserispor deplasmanında sona ermişti. Son 2 maçta 1 puan alabilen Cimbom, Alanya ekibini yenerek yeni bir seri başlatmak istiyor. Tüm çalışmalarını şampiyonluğa yönelik yapan Aslan, transferde ise işi sıkı tutuyor.

VAN AANHOLT YOLCU!

Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyemeyen Patrick Van Aanholt'la devam edilmemesini istedi.

Cimbom, 2022 Dünya Kupası için verilecek arada tecrübeli oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek uygun şartlarda yolları ayırmayı planlıyor.

2021 yazında bonservissiz bir şekilde G.Saray'a imza atan Van Aanholt, son 2 Süper Lig maçında formayı Leo Dubois ve Kazımcan Karataş'a kaptırdı.

Hollandalı bekle yollarını ayırıp maaş bütçesinde yer açmak isteyen G.Saray'ın, sol bek bölgesi için düşündüğü futbolcu da ortaya çıktı.

YERİNE GELECEK İSİM VICTOR KRISTIANSEN!

Teknik direktör Okan Buruk'un bu bölgeye genç bir futbolcu istediği belirtilirken, o ismin Kopenhag'da forma giyen Victor Kristiansen olduğu iddia edildi.

Danimarkalı sol bek, Mathias Ross'la birlikte ülkesinin U21 takımında forma terletiyor. Ayrıca Victor Nelsson'la aynı menajerlik şirketine sahip olması da bir diğer ayrıntı olarak gözüküyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Trabzonspor'a karşı forma giyen oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro... Kristiansen'in sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.

VICTOR KRISTIANSEN KİMDİR?

Victor Kristiansen, 16 Aralık 2002'de Danimarka'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Kopenhag altyapısında başladı. 2021'de A takıma yükseldi. 1.81 cm boyundaki Kristiansen defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Sol ayaklı oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...