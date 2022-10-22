Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, sarı-kırmızılılardan kontratından kalan 1.3 milyon euro'yu faizleriyle talep etti. Hollandalı futbolcu bu konu hakkında FIFA'ya başvurdu. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2022- 09:26