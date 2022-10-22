Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılar bir süredir gündemde olan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.10.2022- 16:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022- 16:52
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, son dönemde takımla adı geçen iki futbolcu ile ilgilenilmediği aktarıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur.