Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılar bir süredir gündemde olan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2022- 16:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022- 16:52