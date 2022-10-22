ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Beşiktaş'ı 72-58 yendi.

Taraftarı önünde müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, Nacickaite, Stevens, Pelin Derya Bilgiç ve Işıl Alben ile skor üretti. Mücadelenin 8. dakikasında farkı çift hanelere taşıyan (15-4) ev sahibi takım, ilk çeyreği 15-7 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle giren Galatasaray, 15. dakikanın başında 15 sayılık fark (22-7) buldu. Coates ve Işıl ile skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, 16. dakikada farkı 18 sayıya yükseltti: 27-9. Farkı çift hanelerde tutan Galatasaray Çağdaş Faktoring, devre arasına 33-18 önde girdi.

İkinci yarının başında Nacickaite elinden skor üreten ev sahibi ekip, 23. dakikada farkı 20 sayıya (42-22) çıkardı. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin 25. dakikasını sarı-kırmızılılar 21 sayı farkla 48-27 üstün geçti. Beşiktaş'ın Kübra İmren, İrem Naz ve Elif'in basketleriyle eritmeye çalıştığı farkı çift hanelerde tutan sarı-kırmızılılar üçüncü periyodu 54-43 üstün bitirdi.

Galatasaray, son çeyreğe ise Pelin Derya Bilgiç'in skorer oyunuyla girdi. Mücadele boyunca skor üstünlüğünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, parkeden 72-58 üstün ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte 23 sayı, 9 ribauntla oynayarak maçın en skoreri olan Nacickaite, galibiyette başrolü aldı. Galatasaray'da Pelin Derya Bilgiç 17 sayı, Stevens 12 sayı ve 13 ribaunt, Coates ise 11 sayı ve 9 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Siyah-beyazlılarda ise Elif Bayram 14, Reimer 12, Evans 11 ve Yağmur Kübra Taşar 10 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu.

Bu sonuçla Galatasaray ligde 3'te 3 yaparken, Beşiktaş ise galibiyetle tanışamadı.