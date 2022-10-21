Sezon başında önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, transfer hamlelerine devam edecek. Fernando Muslera'nın yerine bir kaleci takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Empoli'nin file bekçisi Guglielmo Vicario'ya kanca attı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da, gözler bir yandan da transfer çevrilmiş durumda.

Sezon başında iddialı bir takım kuran sarı kırmızılılar, transfer hamlelerine devam edecek. Yönetimin bu seferki hedefi ise kaleci takviyesi.

Cimbom, Fernando Muslera'nın yerine transfer yapma kararı aldı. Aslan'ın hedefindeki file bekçisi ise belli oldu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Empoli'nin 26 yaşındaki eldiveni Guglielmo Vicario'yu kadrosuna katma peşinde.

Haberde, başarılı kalecinin Türkiye'ye gidip gitmeme konusunda henüz bir karar vermediği belirtildi.

İtalyan kaleci, sezon başında 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Cagiliari'den Empoli'ye transfer olmuştu. Vicario ile sezon başında Napoli, Lazio ve Fiorentina'nın da ilgilendiği vurgulandı.

Guglielmo Vicario bu sezon Empoli'de 11 karşılaşmada görev aldı ve kalesinde 13 gol gördü. 1.94 boyundaki oyuncu kariyerinde, Udinese, Fontanafredda, Venezia ve Perugia gibi ekiplerde de boy gösterdi.

Vicario'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.