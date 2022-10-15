Kayserispor ile Galatasaray 43. kez karşı karşıya!

Kayserispor ile Galatasaray 43. kez karşı karşıya!

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig tarihinde 43. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray’ın açık ara üstünlüğü gözlendi. Kayserispor’un 4 kez kazandığı maçlarda Galatasaray ise 23 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 15 maçta da eşitlik bozulmadı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 10:19