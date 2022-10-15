Kayserispor ile Galatasaray 43. kez karşı karşıya!
Yukatel Kayserispor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig tarihinde 43. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray’ın açık ara üstünlüğü gözlendi. Kayserispor’un 4 kez kazandığı maçlarda Galatasaray ise 23 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 15 maçta da eşitlik bozulmadı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 15.10.2022- 10:19
Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Galatasaray, bugün Süper Lig tarihinde 43. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray'ın açık ara üstünlüğü gözlendi. Kayserispor'un 4 kez kazandığı maçlarda Galatasaray ise 23 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 15 maçta da eşitlik bozulmadı.
Kayseri'de iki takım arasında oynanan 21 maçta ise Kayserispor 2 kez, Galatasaray 8 kez kazanırken 11 maçta da eşitlik bozulmadı. Bugün saat 20:00'de başlayacak maçta 43. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan 42 maç ve neticeleri ise şöyle:
2021/2022 Galatasaray-Kayserispor 1-1
2021/2022 Kayserispor-Galatasaray 3-0
2020/2021 Kayserispor-Galatasaray 0-3
2020/2021 Galatasaray-Kayserispor 1-1
2019/2020 Galatasaray-Kayserispor 4-1
2019/2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3
2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1
2018/2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3
2017/2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3
2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1
2016/2017 Galatasaray-Kayserispor 1-2
2016/2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1
2015/2016 Galatasaray-Kayserispor 6-0
2015/2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1
2013/2014 Galatasaray-Kayserispor 0-1
2013/2014 Kayserispor-Galatasaray 2-4
2012/2013 Kayserispor-Galatasaray 1-3
2012/2013 Galatasaray-Kayserispor 3-0
2011/2012 Galatasaray-Kayserispor 1-0
2011/2012 Kayserispor-Galatasaray 0-2
2010/2011 Galatasaray-Kayserispor 1-1
2010/2011 Kayserispor-Galatasaray 0-0
2009/2010 Kayserispor-Galatasaray 0-0
2009/2010 Galatasaray-Kayserispor 4-1
2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 1-1
2008/2009 Kayserispor-Galatasaray 0-0
2007/2008 Galatasaray-Kayserispor 2-0
2007/2008 Kayserispor-Galatasaray 1-1
2006/2007 Kayserispor-Galatasaray 0-0
2006/2007 Galatasaray-Kayserispor 4-0
2005/2006 Galatasaray-Kayserispor 3-0
2005/2006 Kayserispor-Galatasaray 1-3
2004/2005 Kayserispor-Galatasaray 2-2
2004/2005 Galatasaray-Kayserispor 5-1
1985/1986 Galatasaray-Kayserispor 5-2
1985/1986 Kayserispor-Galatasaray 0-0
1979/1980 Galatasaray-Kayserispor 2-0
1979/1980 Kayserispor-Galatasaray 1-1
1974/1975 Kayserispor-Galatasaray 1-1
1974/1975 Galatasaray-Kayserispor 2-0
1973/1974 Kayserispor-Galatasaray 2-0
1973/1974 Galatasaray-Kayserispor 1-0