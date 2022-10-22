Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Galatasaray Nef'i 74-67 yendi.

Müsabakanın ilk dakikalarında Okben, Mooney ve Orelik ile dış atışlarda isabet sağlayan Beşiktaş, McCormack ile de pota altında rakibine ciddi fiziksel üstünlük kurdu. Karşılaşmanın 4. dakikasında skoru 11-2'ye getiren siyah-beyazlılar, Galatasaray Başantrenörü Pistiolis'in erken mola almasını sağladı. Siyah-beyazlılarda Orelik, sarı-kırmızılılarda ise Göksenin ve Sadık'ın ön plana çıktığı kalan bölüm dengeli geçti. Müsabakanın ilk çeyreğini Beşiktaş Emlakjet, 21-16 önde tamamladı.

Taraftarının desteğiyle ikinci periyoda daha iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, Bost'un dışarıdan bulduğu basketlerle farkı 12. dakikada 1 sayıya (24-25) indirdi. Rakibine Mooney ve Coleman'ın boyalı alandan ürettiği 4 sayıyla karşılık veren Beşiktaş, 14. dakikanın başında 29-24'lük skorla üstünlüğünü sürdürdü. Angola ve Bost'un 3 sayılık isabetleriyle etkili olan ev sahibi ekip, 15. dakikada 30-30 beraberliği sağladı. Furkan Haltalı'nın pota altından bulduğu basketlere Angola ve Sadık ile karşılık veren sarı-kırmızılılar, 17. dakikada 35-34 öne geçti. İyi savunmasının ardından Göksenin ve Yunus Emre ile 3 sayılık basketler bulan Galatasaray Nef, 19. dakikanın başında 7 sayılık üstünlük kurdu: 43-36. Kalan yaklaşık 1 dakikalık süreçte üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan taraf yine Beşiktaş oldu. Yunus Emre, Bost ve Sadık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaçırdığı şutların ardından McCormack ve Usher ile pota altından 6-0'lık seri bulan siyah-beyazlılar, 23. dakikada 44-43 öne geçti. Galatasaray'ın hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, 27. dakikada 6 sayılık (45-51) fark buldu. Galatasaray Nef üçüncü çeyrek boyunca sadece 3 sayı bulabilirken, 13 sayı kaydeden Beşiktaş Emlakjet, son periyoda 51-46 üstün girdi.

Son çeyrekte de etkili performansını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 36. dakikanın başında Usher'ın 3 sayılık basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 56-67. Son 4 dakikaya 11 sayı geride giren sarı-kırmızılılar, Bost'un liderliğinde 8-0'lık seri yakaladı ve bitime 1 dakika 25 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 64-67. Son dakikaya 69-67 önde giren Beşiktaş, Orelik'in kaydettiği 3 sayılık basketle bitime 40 saniye kala farkı 5'e çıkardı: 67-72. Kalan bölümde 2 sayı daha bulan Beşiktaş, müsabakayı 7 sayı farkla 74-67 kazandı.

Siyah-beyazlılarda 17 sayı kaydederek galibiyette başrolü oynayan basketbolculardan Usher, maçın en skoreri oldu. Bu oyuncuya 15 sayı, 9 ribauntla Orelik, 13 sayıyla Okben Ulubay, 8 sayı, 16 ribauntla McCormack eşlik etti. Sarı-kırmızılılarda ise Bost'un 16, Sadık Emir Kabaca'nın 11, Ennis ve Göksenin Köksal'ın 10'ar sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Galatasaray Nef, 4. hafta sonunda ligde 3. kez yenilirken Beşiktaş Emlakjet ilk galibiyetini aldı.

Müsabakayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve takımın ana sponsoru Erden Timur da saha kenarından izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Erden Timur'a salona girişinin ardından tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.