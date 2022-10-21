Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, buna karşın hücumda istediği performansı gösteremedi. Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yıl için transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. İngiliz basını Cimbom'un Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ı istediğini yazdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan İlkay Gündoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından The Sun, Galatasaray'ın Manchester City'deki kontratının son yılına giren İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMADI

Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan'ın City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor.

G.SARAYLI OLDUĞU BİLİNİYOR

Manchester'da geçirdiği altı yılda dört Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada çocukken sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.

EŞİ YEMEKLERİ BEĞENMEMİŞTİ

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester'da yemeklerin hiç iyi olmadığını açıklamıştı. Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFERDE 2 DEV RAKİP

Öte yandan La Liga devi Barcelona ve Juventus'un da yıldız oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Pep Guardiola'nın Manchester City'nin başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transfer olan İlkay, İngiliz ekibiyle çıktığı 267 maçta 51 gol attı.