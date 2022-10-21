Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor ile karşılaştı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yedek ağırlıklı kadroyla sahalara çıkan sarı-kırmızılı ekip, buna karşın gösterdiği oyunla dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerinin performansı sonrası ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu durumda kimi keseceği de merak edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)