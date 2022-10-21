Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda şimdiden devre arası kadroyu güçlendirmek için çalışmalar başladı. Cimbom, performansı beğenilmeyen Patrick Van Aanholt'ın yerine Kopenhag'dan Victor Kristiansen'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Şimdiden ara transfer döneminin çalışmalarına start veren Galatasaray'da gözler sol bek bölgesine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'da performansı bir türlü beklenen düzeye çıkamayan Patrick van Aanholt'la yolların ayrılmasına karar verildi. Alınan bilgilere göre; Dünya Kupası için lige verilen arada Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrılacak ve ayrılık görüşmelerine başlanacak.

TARAFTARIN TEPKISINI TOPLADI

Son olarak 7-0 biten GMG Kastamonuspor maçında takımın en kötüsü olan ve taraftarların tepkisini toplayan Van Aanholt konusunda teknik direktör Okan Buruk da tüm umudunu kaybetti. Tecrübeli hocanın sol bek transferi için raporunu verdiği ve yönetimin çalışmalara başladığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Kopenhag formasını giyen Victor Kristiansen yer alıyor. 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, ülkesinin U21 milli takımında sarı-kırmızılı stoper Mathias Ross ile beraber forma giyiyor.

TRABZONSPOR'A KARŞI OYNADI

Kristiansen'in Victor Nelsson'la aynı menajerlik şirketine sahip olması da dikkatleri çekiyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızla Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda takımın ilgilendiği belirtiliyor. Victor Kristiansen bu sezon Trabzonspor'a karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmişti.