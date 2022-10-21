GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un tatlı telaşı! İlk 11'de kimi tercih edecek?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor ile karşılaştı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yedek ağırlıklı kadroyla sahalara çıkan sarı-kırmızılı ekip, buna karşın gösterdiği oyunla dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerinin performansı sonrası ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu durumda kimi keseceği de merak edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2022- 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022- 09:46
Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçında 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak sadece 1 puan toplayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise GMG Kastamonuspor ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılı takım bu maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkarken, mücadeleyi 7-0 kazandı.
Teknik direktör Okan Buruk; Berkan, Oliveira, Kerem, Rashica ve Gomis'in performansını beğenirken, Corendon Alanyaspor maçında bu isimleri oynatmayı düşünüyor.
Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli hoca kimleri keseceğine idmanlar sonrası karar verecek.