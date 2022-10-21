Kısa bir dönem Galatasaray forması giyse de sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Franck Ribery, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. 39 yaşındaki Fransız futbolcu, son olarak İtalyan ekibi Salernitana forması giyiyordu.

7 Nisan 1983'te Fransa'da dünyaya gelen Ribery, kariyerine Lille altyapısında başladı. 2005'te Metz'den Galatasaray'a 5.25 milyon euro karşılığında transfer oldu. Yarım dönem sarı-kırmızılı takımda oynayan Ribery daha sonra yaşadığı maddi anlaşmazlığın ardından Olympique Marsilya'nın yolunu tuttu. Fransız yıldız kariyerinde en çok Bayern Münih formasıyla maça çıktı. 425 kez Bavyera ekibinin formasını terleten Ribery, 124 gol atarken 182 de asist yaptı. Galatasaray formasını 17 kez giyen Ribery, 1 gol atıp 5 de asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu 81 kez de Fransa Milli Takımı'nda oynadı.