TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Memphis Depay harekatı!
Sezon başında önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde de hız kesmeyecek. Sarı kırmızılılar, Dries Mertens, Juan Mata ve Mauro Icardi'nin ardından bir dünya yıldızına daha göz dikti. Cimbom, Barcelona forması giyen Memphis Depay'ın peşine düştü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.10.2022- 18:18
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Yazın Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer döneminde Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.
Haberde, Barcelona ile hala sözleşmesi olan ancak yedek kulübesinden çıkamayan Memphis Depay'ın geleceği ile ilgili kararın Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez tarafından verileceği ifade edilirken Galatasaray'ın bu transfer için nabız yokladığı ve Dünya Kupası'nın ardından girişimlere başlamayı planladığı yazıldı. 2023 Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Memphis Depay'ın, serbest konumda olup istediği kulübe gitme seçeneğini de düşündüğü ifade edildi.
Bu sezon Barcelona ile 3 maçta 131 dakika forma şansı bulan Memphis Depay, 1 gol kaydetmeyi başardı.