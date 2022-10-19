TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Memphis Depay harekatı!

Sezon başında önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde de hız kesmeyecek. Sarı kırmızılılar, Dries Mertens, Juan Mata ve Mauro Icardi'nin ardından bir dünya yıldızına daha göz dikti. Cimbom, Barcelona forması giyen Memphis Depay'ın peşine düştü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2022- 18:18