GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için Fransızlar devrede! 3 takım peşine düştü
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren yıldız futbolcu için ilgi mektupları gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da yönetim bu konu hakkında ise oyuncunun serbest kalma bedelini belirlerken nasıl bir karar alınacağı merak konusu oldu. (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.10.2022- 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022- 10:28
Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya, Lyon ve Rennes, Boey'u transfer etmek için harekete geçti. 3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği
ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.
1.1 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Sarı kırmızılı yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Galatasaray, yıldızfutbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında
Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti.
Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıçyaptı. 22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı. 1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro...
SACHA BOEY BU SEZON NE YAPTI?
Boey bu sezon 9 maçta görev aldı.
22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist üretti.
Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
Sacha'nın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.