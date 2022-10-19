GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey için Fransızlar devrede! 3 takım peşine düştü

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren yıldız futbolcu için ilgi mektupları gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da yönetim bu konu hakkında ise oyuncunun serbest kalma bedelini belirlerken nasıl bir karar alınacağı merak konusu oldu. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2022- 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022- 10:28