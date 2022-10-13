Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Florya'da duran top çalışması! İdmanda dikkat çeken detay
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda göreve başlayan yeni duran top antrenörü Sargon Duran'dan dikkat çeken çalışmalar geldi. İşte son gelişmeler...(GS SPOR HABERLERİ)
15 Ekim Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.