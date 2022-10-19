SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılılarda sezonun flaş transferlerinden olan Yusuf Demir için yerli statüsü tartışmaları sürmeye devam ediyor. Galatasaray'da yönetim bu konu hakkında flaş bir adım atarak resmi bir hamle yapacak. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray, bu sezon transferin son gününde Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatmak için yaptığı çalışmaların sonuna geldi. Akşam'ın haberine göre daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor. Cimbom, 19 yaşındaki solağın yerli sayılması için TFF'ye resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor. TFF'nin ise bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

6 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konu ile ilgili AKŞAM Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Bu futbolcu transfer edilirken, bu talimat vardı. Galatasaray, Yusuf'u alırken talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf'u transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray, Yusuf'un transferi için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Yusuf Demir'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

KAYSERİ'DE KADRODA YOKTU

Ligde son maçına 5. haftadaki Konya karşılaşmasında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Buruk'un önümüzde dönemde Yusuf'a şans vermesi bekleniyor.