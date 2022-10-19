Capone Galatasaray idmanını ziyaret etti!

Sarı-kırmızılıların 1999-2002 arasında formasını terleten Brezilyalı Capone, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılıların 1999-2002 arasında formasını terleten Brezilyalı Capone, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Galatasaray'la beraber tarihi UEFA Kupası zaferini yaşayan Capone, eski takım arkadaşı teknik direktör Okan Buruk'la da hasret giderdi.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Eski futbolcumuz Capone, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek kulübümüze ziyarette bulundu." ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım...