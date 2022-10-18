GALATASARAY HABERLERİ - Riva'da kritik VAR zirvesi! Dursun Özbek...

GALATASARAY HABERLERİ - Riva'da kritik VAR zirvesi! Dursun Özbek...

Galatasaray'da sular durulmuyor. Son olarak ligde Kayserispor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, VAR’ın aleyhlerine yaptığı hatalar üzerine TFF'de göreüşme yapacağı öğrenildi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2022- 06:40