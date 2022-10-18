GALATASARAY HABERLERİ - Riva'da kritik VAR zirvesi! Dursun Özbek...
Galatasaray'da sular durulmuyor. Son olarak ligde Kayserispor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, VAR’ın aleyhlerine yaptığı hatalar üzerine TFF'de göreüşme yapacağı öğrenildi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ligde 2-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşması sonrası, "Bize yapılan atamalarda art niyet arıyorum. Hakemler yetersiz ve çok tehlikeli" açıklaması yapan teknik direktör Okan Buruk'un ardından yönetim de harekete geçiyor. Sabah'ın haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, sezon başından bu yana hakemlerin ve VAR'ın aleyhlerine yaptığı hatalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yapacağı öğrenildi. Başkan Özbek'in, 48 saat içerisinde Riva'ya giderek sarıkırmızılı yetkililerin hazırladıkları dosyayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sunacağı öğrenildi. Durumdan yaşadıkları rahatsızlıkları anlatacak olan Özbek'in, bir an önce hatalara çözüm bulunmasını isteyeceği ifade edildi.